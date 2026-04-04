Easter friday baptisms draw congregants to Kliprivier south of Johannesburg

On Easter Friday, churches gathered in Kliprivier, south of Johannesburg, to hold baptism ceremonies, where congregants dressed in a range of garments took part in the ritual, drawing family members and fellow worshippers to witness a powerful moment of faith, cleansing and spiritual renewal.

By Felix Dlangamandla
4 Apr
Felix-Photo Essay-baptisms Kingdom of God Church in Zion Bishop Sabbath Thwala immerses a congregant into the water as assistant Bishop Mnongo looks on during an Easter Friday baptism in Kliprivier on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)

Congregants kneel and pray before entering the water on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Bishop Sabbath Thwala splashes water during an Easter Friday baptism ceremony in Kliprivier on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
A congregant passes candles to fellow worshippers on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Kingdom of God Church in Zion Bishop Sabbath Thwala immerses a congregant into the water as other members look on during an Easter Friday baptism in Kliprivier on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Teboho Qhetsi walks toward a waterfall during Easter Friday services in Kliprivier on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Two female congregants pray quietly on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Congregants dressed in white take part in baptism ceremonies during Easter Friday services in Kliprivier, south of Johannesburg, marking a moment of faith, renewal and spiritual commitment on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
A member of the church is fully immersed in water on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Nomthandazo Khumalo sits atop a waterfall as Ayanda Khumalo and Mzwandile Mdladla pray beneath it during Easter Friday baptisms in Kliprivier on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Congregants pray beneath a waterfall on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Bishops hold hands in the water while carrying church sticks adorned with crosses and circles during Easter Friday services in Kliprivier on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Lerato Sekoboto emerges from the water on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)
Reverend Simon Raboroko emerges from the water on 03 April 2026. (Photo: Felix Dlangamandla)


